開騷談情 阿Sa頻頻做媒 祖兒爆追求者進擊 被叫Baby嚇餐死

容祖兒演唱會啟動，首場將演藝學院變成Party Room，她不時發放笑彈，又大爆好友阿Sa之前介紹男士給她，但溝通過後，直認被對方嚇親。

天后容祖兒一連34場《ANOTHER SIDE......JOEY•MY SECRET•LIVE》演唱會前晚於演藝學院展開，之前她呼籲粉絲每天以不同顏色Dress Code到場，歌迷好聽話，分別扮雞、外星人、王子、金黃爆炸頭等裝扮到場，令場館頓變Party Room。粉絲亦送上蛋糕為6月生日的祖兒補祝。

首場吸引蔡卓妍（阿Sa）、李幸倪及林海峰等捧場，心情大靚的祖兒不停爆笑料，身穿短裙的她發覺打底褲被看到「半走光」，有歌迷大叫：「我想睇呀！」她即說：「前面個啲開始流晒鼻血啦！唔緊要，反正一家人，打底褲就係用嚟打底，預咗畀大家見到！」

短訊傳情 演唱會分為多個部分，祖兒帶歌迷穿梭時空，分享不同時期的她，談及內心世界時，她自認中女：「有事業，生活無憂，但仲係一個人吊吊揈。」她又爆阿Sa最緊張她的感情生活，不停幫她物色，有次介紹異性給她認識，祖兒禮貌上與對方交換聯絡電話，斷斷續續的互傳短訊，之後對方傳來自拍照及報告生活狀況，祖兒說：「我當時驚一驚，但為咗尊重阿Sa，唔識答都留Emoji，點知佢竟然再努力，仲留言：『I miss you baby！』嗰一刻我真係嚇死，『baby』完仲唔停喎，仲話不如試吓發展！」