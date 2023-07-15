香港影業恐受波及 美國雙工會罷工抗AI 癱瘓荷里活

近年AI技術（人工智能）的崛起成為荷里活影視界公敵，美國編劇工會針對此事，兩個月前發起大罷工後，美國演員工會前日亦響應行動，是兩個工會63年來首次聯合罷工，影視工作全面叫停，頓時癱瘓整個荷里活！曾參演荷里活電影的金像影帝任達華力撐真人演出，認為不論是情感與肢體動作，AI都絕對不能取替真人。

美國編劇工會為獲得更高薪酬及工作保障，同時抗議AI搶飯碗，早於兩個月前發動大規模罷工，逾1萬名編劇參與，令當地影視行業頓時陷入混亂，未料一波未平一波又起，美國演員工會前日亦宣布加入罷工行動，主因圍繞串流媒體與AI崛起。

AI近年急速發展，為全球行業帶來衝擊，美國編劇工會有感電影公司將依賴AI寫劇本，今年5月2日發起罷工至今，演員工會前日宣布加入同一陣線，會長Fran Drescher批評電影公司利用新趨勢剝削演員：「我哋畀啲貪心嘅單位迫害緊。」除了電影落畫後快速引入串流平台，影響演員分紅，AI使用方案亦有機會取代演員，有製作方提出掃描背景演員樣子後，只向他們支付一天薪酬，之後就可以在不補發薪酬的情況下，透過AI技術任意使用他們的肖像，似乎對演員有欠尊重。

今次是演員工會43年來首次罷工，亦是編劇工會與演員工會63年來首次聯合罷工，意味電影、劇集及相關拍攝工作全部叫停，癱瘓整個荷里活，有專家估計或會造成超過40億美元（約312億港元）損失！由於罷工行動未知何時結束，有指將於9月舉行的《第75屆艾美獎》隨時步上月舉行的《MTV影視頒獎禮》後塵，舉行欠缺藝人出席的頒獎禮，《MTV》當日舉行時撞正編劇工會罷工，藝人響應活動統統缺席，最終演變成得獎者在家領獎及播出錄製的得獎感受，大大減低頒獎禮吸引度。

對於演員工會罷工，美國總統拜登（Joe Biden）透過發言人表示支持：「所有工作者，包括演員，都應該得到公平薪酬與福利。總統支持工作者罷工的權利，希望各方可以達成一個互惠的協議。」

《奧》片首映 演員速逃 在演員工會的罷工規則下，約16萬名會員不可以參與演出，被禁止的項目還包括唱歌、錄對白、進行動作捕捉拍攝、試衫試妝、綵排、試鏡，以及任何形式的宣傳等。罷工行動由美國時間昨日凌晨12時開始，前日在英國倫敦舉行首映禮的新片《奧本海默》（Oppenheimer）首當其衝，因時差問題而陷入尷尬局面。

為免參演該片的施利安梅菲（Cillian Murphy）等觸犯罷工規則，電影公司特別安排提早一小時舉行首映禮，讓演員行完紅地氈就離場。導演基斯杜化洛倫（Christopher Nolan）在戲院內致詞時，有解釋為何演員已離場：「我要肯定由施利安梅菲帶領嘅卡士嘅出色表現，個名單好長，羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）、麥迪文（Matt Damon）、Emily Blunt、Florence Pugh、堅尼夫班納（Kenneth Branagh）、Rami Malek同埋好多人……你哋頭先都見到佢哋行紅地氈。好不幸地，佢哋依家要去寫抗議標語，參加即將發生嘅演員罷工，同我屬於嘅其中一個工會（演員工會）一齊，爭取公平待遇。」至於由荷里活巨星湯告魯斯（Tom Cruise）主演的暑期新作《職業特工隊：死亡清算上集》（Mission：Impossible-Dead Reckoning Part One）亦受罷工影響，原定本月17、18日去日本宣傳，現已決定取消行程。

任達華：感情不可複製 在AI發展的威脅下，荷里活影業成為重災區，而本地娛樂圈亦隨時受到波及，曾進軍荷里活參演電影《盜墓者羅拉：生命之匙》的影帝任達華，昨日受訪時卻有另一番見解：「雖然有AI，演員、歌手都係唯一，佢哋嘅內心抒發，無論係對感情或者對手都係不可複製，所以AI係永遠都做唔到，大家毋須擔心。」