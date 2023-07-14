中文台節目表 翡翠台
9:00 交易現場及深港滬通
9:45 勁歌推介及快樂長門人（S）
10:00 真情
10:30 驪歌行（S）（粵／普麗音）
11:30 宣傳易及新聞提要（S）
11:35 交易現場
11:45 老表，畢業喇！（PG）（S）及宣傳易
12:45 交易現場
1:00 午間新聞（S）
1:20 流行都市及宣傳易
2:40 交易現場及深港滬通
2:45 讀心神探（PG）（S）
3:45 新幹線戰士Z（S）（粵／日麗音）及交易現場
4:15 星夢學園Ⅳ（S）（粵／日麗音）
4:50 Hands Up（S）
5:20 星夢頻道（S）（粵／日麗音）
5:50 財經新聞（S）
6:00 大工告成（S）及新聞檔案（S）
6:30 六點半新聞報道（S）
7:15 世界觀及天氣報告（S）及有理說得清
7:30 科技探索城市創新動力
7:35 東張西望
8:00 愛．回家之開心速遞（S）
8:30 靈戲逼人（S）
9:30 天龍八部（PG）（S）（粵／普麗音）
10:30 請1日假去旅行中山江門篇（S）
11:05 娛樂頭條及環球新聞檔案（S）
11:15 晚間新聞（S）及科技探索城市創新動力
11:45 新聞檔案（S）及天氣報告（S）
11:55 富貴門（PG）（S）
12:55 宣傳易
1:00 東張西望（S）
(所有節目以電視台之最後公布為準)
(PG) 宜家長陪同下觀看
(M) 只適合成年人看
(S) 中文字幕
人人做記者
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