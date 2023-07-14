花天酒地撩女仔 涉醜化阿拉伯王子 Yoon A新劇遭抵制

韓團少女時代成員Yoon A孭飛的浪漫喜劇現正熱播，卻因醜化阿拉伯王子角色，遭大批海外網民抵制，鬧爆劇情貶低當地文化及涉種族歧視，電視台最終跪低道歉！

韓團2PM成員俊昊與Yoon A合作的浪漫愛情劇《歡迎來到王之國》收視節節攀升，第8集錄得12.3%新高，同步於Netflix上架熱爆海外。不過，第7、8集內容講述飾演富二代的俊昊與阿拉伯王子為酒店職員Yoon A爭風呷醋，當中阿拉伯王子的人物設定惹來極大爭議，激嬲不少海外劇迷，在外國網站更有多達11萬人給予負評，拖累劇集評分在滿分10分中僅得1.8分。

劇中將阿拉伯王子塑造成炫富又無禮的花花公子，愛蒲夜店飲酒兼親近女色，又整天嬉皮笑臉，態度輕俘、傲慢，更公然調戲初次見面的Yoon A！大批阿拉伯網民湧至JTBC電視台官網留言抗議，鬧爆內容醜化阿拉伯人及貶低阿拉伯文化，質疑涉種族歧視，要求電視台道歉及修正，又揚言會罷睇。而扮演阿拉伯王子的演員，是在熱爆韓劇《魷魚遊戲》飾演199號參加者「阿里」的印度籍演員Anupam，但不少海外網民認為由南亞裔人士扮演阿拉伯王子甚為不妥。

電視台3語道歉 JTBC電視台知衰，昨日以英、韓及阿拉伯語發聲明道歉，表示無意醜化或歪曲特定國家及文化，對於未有考慮到其他文化的立場而深表歉意，承認對其他文化缺乏理解，製作組將盡快修正劇中有問題的部分。