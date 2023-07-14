暢所欲玄：丙火日天干命格如何

丙火是出生八字的日天干，代表你的是太陽之火，光芒萬丈。丙火不需用木來生旺，是自然之火。太陽丙火見辛金為妻財，妻奪夫權。

太陽丙火生於春季，陽光照暖，為人好動。春木喜太陽照耀，木為火之長輩，易得長輩慈愛。春季金絕，金為丙火之妻財，丙日命主也不喜申酉金之時辰，是為日落西山，難成大業。

丙火生於夏，炎炎夏日，不宜再見陽光，喜夜晚水旺官強之時辰出生。日間出生，獨喜壬辰時，早上8時前後，我壬水調節氣候而有水庫辰土泄火之熱，名為日照江河。金為火之妻財，喜見於年日，不宜於時辰。

丙火生於秋季，妻財秋金當令，男命喜見妻財旺盛。太陽丙火向南半球下降，丙火身弱，喜見巳午時生，強身任財。夜晚出生，丙火身弱無光，怕見丁火劫財，夜晚燈光照明，競爭對手劫掠丙火之名利，名為丁奪丙光。

丙火生於冬季，人人喜愛溫暖的太陽。冬天水旺，有利於女命，因為火以冬水為夫星，喜見日出東方，更見巳午時生，容顏光輝耀眼。夫家強旺為豪門貴客，或丈夫自我創業成家。不宜夜晚及日落西山之時出世。

全球算命師大賽總幹事李文淵師傅