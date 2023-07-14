娛樂

蔡卓妍何超蓮 半斤八両
女星蔡卓妍（阿Sa）和賭王千金何超蓮不約而同拍片挑戰內地興起的「拍拿放」，即跟着節奏及指令，做出將枱上物件拎起、放低及拍枱等動作，但2人似乎海軍鬥水兵，同樣出現手腳不協調的情況，笑料百出。打頭陣的阿Sa一開始還算跟得上，誰知一加入拍枱指令後，她即陣腳大亂，崩潰投降，相當搞笑。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc