廚藝了得 香港煮到英國 鄧月平誤碰毒草 如觸電痛幾日

鄧月平（Larine）早前到英國探望朋友，順道四圍遊玩，於大草地扮捉鹿期間，誤觸蕁麻草，登時全身好似觸電一樣，之後痛了多天，令她相當難忘，大呼路邊草要小心！

Larine因疫情關係，已多年沒到外國，早前終於起行到英國，探望中學好友，一向廚藝超班的她，一抵埗即要「獻技」煮西餐，她笑言：「本來佢想食中餐嘅，但啲材料要喺唐人街嗰度買，所以唯有整住西餐先。喺香港見朋友要煮，嚟到英國見朋友都要煮，都幾搞笑。」

好友難得聚頭，當然四出遊玩，Larine同朋友於大草地玩追鹿期間，誤墮一個草堆中，登時有觸電感，之後更全身敏感，她謂：「朋友查番，原來啲草係蕁麻草，掂到會敏感，我都痛咗幾日，之後再同朋友去玩，到佢唔小心掂到，佢都話好痛，仲話終於明白點解我整親嘅時候咁大反應。」

型男𥄫女 亂過馬路 難得開心外遊，問Larine有否猛男埋身？她笑言沒有，只開心地周圍去，還去參觀不少畫廊。不過在街頭拍照期間，試過有一位外籍型男掛住望Larine，連馬路都不望清楚便直行直過，幸好沒事發生，Larine朋友見該外籍型男如此失魂落魄，都忍不住大笑。