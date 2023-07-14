港姐晨早飛越南 郭珮文露疲態 周婷外景又冇影 佳麗接封嘴令

昨日《2023香港小姐競選》候選佳麗出發前往越南拍攝外景，前日因工作缺席活動的周婷再度「冇影」，隨時步賀怡雯後塵退選，無綫下令各佳麗封嘴避談，至於「嫩版蔡依林」莊子璇及「金髮蔡思貝」郭珮文均露疲態。

今屆港姐候選佳麗昨晨出發越南拍攝外景，之前因為賀怡雯退選，令候選佳麗由18位變17位，而周婷繼之前因工作沒有出席活動後，昨日再度「冇影」，無綫事後解釋今次她以急需要處理家中要事為由缺席，大會亦接受，故只有16位佳麗出發。

昨晨6時許佳麗陸續現身機場離境大堂，由於近日訓練忙碌，加上時間太早，大部分佳麗都面露疲態，當中「嫩版蔡依林」莊子璇堅持到影大合照及訪問時才把「黑超」除下，而「金髮蔡思貝」郭珮文則「面青青」睡意極濃，相反「翻版冰冰」王敏慈就精神奕奕，不時以手機狂玩自拍，她笑指被興奮心情蓋過了睡意：「反而擔心到咗越南先眼瞓。（今日個妝重手番？）係化妝師幫我化，想遮住黑眼圈，最近唔夠休息塊面爆晒粒粒。」

說到周婷再次缺席，又少了一位對手，莊子璇表示因公司指示不便多談，至於早前稱與對方是好友的潘明璇就指未有時間向對方了解情況。王敏慈就指佳麗間關係很好，之後會相約對方出來見面。

梁凱晴彌補遺憾 此外，黎諾懿、梁凱晴及謝嘉怡以嘉賓身份一同出發，梁凱晴笑言今次彌補了當年參選時沒有出埠拍外景的遺憾：「當時去西貢Staycation，今次都係我第一次去越南。（有冇帶泳衣影靚相？）冇呀，留畀啲師妹啦！」她又給師妹們貼士，指就算沒精神，幾眼瞓都要打醒12分精神，因為隨時有鏡頭影住。至於謝嘉怡由媽咪接載前來：「因為喺越南返嚟媽咪已飛返英國，所以把握時間同佢食個早餐。」同樣首次到越南的她，直言今次寓工作於旅行，又帶備了泳衣及攝錄器材到當地留倩影。