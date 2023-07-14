獨家專訪：劇接劇保持「后」勁 龔嘉欣陷30危機 「食」住上搏殺

龔嘉欣去年與視后寶座擦身而過，今年捲土重來，除了有《新四十二章》及《靈戲逼人》出街，又有雙視帝「加持」開拍重頭劇《企業強人》，爭后再添勝算。雖然她坦言有「30危機」，但仍在演藝事業及生意上搏到盡，捱到七勞八損都繼續搏殺。近日她就籌備面積達7,000呎的食肆開店事宜，隨時做埋飲食天后！

入行15年的龔嘉欣於2015年贏得「最佳女配角」，至2020年憑《香港愛情故事》及《殺手》分別奪得「最受歡迎電視女角色」和「馬來西亞最喜愛TVB女主角」獎項，一直朝着無綫視后寶座邁進。呼聲最高要數去年憑《十八年後的終極告白2.0》再衝刺，可惜當時鬧出她與陳瀅不和兼得罪高層，受是非拖垮，她竟然在視后提名10強止步。

與視后寶座擦身而過的嘉欣認為攞獎需要天時、地利、人和，故未感失望，與娘家合作多年亦無意外闖。她自覺是個幸運兒，覺得由入行的《盛裝舞步愛作戰》開始，去到做配角、女一，已經比其他人走得快，她受訪時表示：「我覺得每一件事都有學到嘢嘅地方，唔會諗啲控制唔到嘅嘢。」去年她被指暗寸陳瀅，她透露雙方曾談及此事，並一笑置之，而嘉欣後來因一直沒有新劇開拍而惹來負面揣測，她說：「本來《企業強人》喺上年12月開工，今年6月再開另一套劇，但係延遲咗，依家8月就會開拍。」她近期學做生意與飲食集團合作，打理尖沙咀面積達7,000呎的食肆，名副其實變身「真．企業強人」。問到要兼顧開劇及生意，會否擔心捱不住？她信心滿滿地說：「唔怕，我相信搞得掂！雖然我病咗好耐，依家仲睇緊中醫調理，但自己真係全情投入，之前都係咁。」

保持初心看淡獎項 現年33歲的嘉欣向來有計劃，自小已開始儲錢為人生作鋪排，但不諱言擔心「30危機」，誓要在演藝及生意兩方面全力衝刺！今年初有《新四十二章》出街，劇中其演出生鬼又搞笑，近期再有《靈戲逼人》接力，加上8月有雙視帝陳豪與譚俊彥「加持」下拍攝重頭劇《企》，可見公司對她的重視，相信大有機會於年底頒獎禮捲土重來，角逐視后！對此，她坦言：「真係好老套咁講，隨緣，畀我會好開心，因為係一個認同，攞唔到獎都唔會唔開心。」她又慶幸仍然保持初心：「講真以前都會諗獎項，依家好似過咗，反而緊張出嚟嘅作品，慶幸15年仲有呢個心。」