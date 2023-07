由導演James Gunn重啟DC超級英雄宇宙的超人新片《Superman Legacy》,繼定下男女主角後,再宣布由曾主演《愛探險的Dora:勇闖黃金迷城》(Dora and the Lost City of Gold)的女星Isabela Merced飾演「鷹女」、男星Nathan Fillion飾演「綠燈俠」、Edi Gathegi飾演「卓越先生」。