宮脇咲良賣萌冧粉絲 LE SSERAFIM破限韓令 登「陸」吸金

日本偶像宮脇咲良所屬的韓團LE SSERAFIM及人氣男團Seventeen，日前終於成功衝破「限韓令」，空降廣州舉行簽售會賣萌冧粉絲，重啟K-Pop大軍自疫情後再度登「陸」的吸金之門！

韓國性感女神泫雅原定上月18日參演內地武漢的音樂節，卻在活動舉行前10天被飛出演出名單，未能搶飲頭啖湯成為疫後登「陸」的首位K-Pop歌手。不過，宮脇咲良所屬的韓團LE SSERAFIM與當紅男團Seventeen，各自所屬的事務所同樣為天團防彈少年團（BTS）所屬的HYBE事務所子公司，HYBE早前宣布與內地公司展開合作大計，因為有強勁的母公司撐腰，兩隊組合日前應邀到澳門演出該內地公司主辦的兩場音樂娛樂盛典後，再移師廣州舉行粉絲簽售會，成為疫後最先衝破「限韓令」的兩隊K-Pop組合。

低調來港玩餐飽 LE SSERAFIM與Seventeen各自於本月9及10日在廣州舉行簽售會，對於久未有韓團在內地舉行活動，粉絲也顯得相當興奮。以紅色小背心上陣的宮脇咲良人氣強勁，更有求必應，戴上多款可愛頭飾賣萌。而接棒於翌日會內地樂迷的Seventeen同樣非常識做，隊長S.COUPS戴上可愛頭飾讓粉絲拍照。不過，事後有內地粉絲投訴參加LE SSERAFIM簽售會前，臨時被沒收手機，但翌日參加Seventeen簽售會卻沒有此要求，認為大會安排不公。

此外，宮脇咲良與隊友中村一葉、金采源、許允真及洪恩彩完成工作後，低調來港到主題樂園遊玩，更被拍得興奮玩機動遊戲的照片。5女十分盡興，昨日返抵首爾仁川國際機場時，各自戴上米奇及米妮等頭飾現身，搶眼又可愛！