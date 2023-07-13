娛樂

楊丞琳賀老公生日 分秒不差

雖然在社交網向枕邊人表達心意有點迂迴，不過人在江湖只能隨俗。 雖然在社交網向枕邊人表達心意有點迂迴，不過人在江湖只能隨俗。
雖然在社交網向枕邊人表達心意有點迂迴，不過人在江湖只能隨俗。
台灣歌手楊丞琳與李榮浩結婚多年恩愛如初，前日（11日）是李榮浩生日，楊丞琳一如以往準時於零時零分在社交網發文為老公慶祝生日，分享了一張「老婆視角」下李榮浩與狗狗玩耍的照片，表示：「生日快樂！」其實今次係楊丞琳連續第9年搶先為老公慶生，長長久久，別具意義。
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