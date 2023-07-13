娛樂

周吉佩「濕吻」老婆放閃

周吉佩忍不住咀老婆放閃。 周吉佩忍不住咀老婆放閃。
周吉佩忍不住咀老婆放閃。
《中年好聲音》冠軍周吉佩出名是愛妻號，日前一家四口到水上樂園玩樂，除了在泳池影全家福外，當然不少得為老婆黃彥欣（Louise）影水着照。曾參選港姐的Louise以白色連身泳衣上陣，腰側開窿騷纖腰，身材甚弗，兩公婆更在池中激吻放閃。Louise另外還換上橙色泳衣，大晒長腿。
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