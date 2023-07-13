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岑麗香一拖二玩轉沙灘
岑麗香與囝囝享受夏日，並拍下親子點滴。
藝人岑麗香（香香）不時於社交網分享靚相和親子樂，踏入暑假，她為兩個寶貝仔Jacob和Julias（JuJu）安排了不少活動，除了去遊樂場、波波池外，日前更齊齊到沙灘玩樂，見她大騷白滑長腿，一隻手抱住JuJu，另一手接住Jacob給她的海草，臉上流露燦爛笑容，畫面溫馨。
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