老公樂做湊仔公 鍾嘉欣飛美開工 集郵來者不拒

藝人鍾嘉欣已為3孩之母，隨着小朋友日漸長大，她亦頻頻開工搵奶粉錢。早前，她以一身鮮艷低胸裝亮相活動散發魅力，網友亦分享與她的合照，見她表現親民，令早前「不願合照」的傳聞不攻自破。

鍾嘉欣2015年與脊醫Jeremy拉埋天窗，婚後育有女兒Kelly、兒子Jared及Anika，一家五口定居加拿大。已減少幕前演出的她，將時間主要放在家庭上，但仍偶爾返港出席活動搵奶粉錢。剛於4月返港拍廣告吸金的她，近日再飛到美國工作，她以一身鮮艷裝束現身，狀態大勇，網民更讚她逆齡生長，得天獨厚。

笑容親切 早前，她曾因被指拒絕與粉絲合照而捲入了「耍大牌」風波，更被網民指她「人前人後兩個樣」。不過，近日有不同粉絲分享與鍾嘉欣的合照，見她合照時均笑容親切，絲毫沒有不耐煩模樣，間接粉碎「不願合照」的傳聞，為自己來個大平反。

另一邊廂，有網民分享鍾嘉欣丈夫Jeremy在加拿大的親子照，他帶同大女Kelly和二仔Jared行超市，見Jared長高不少，亦剪短了過往的長髮，表現十分活潑。而留有一頭長髮的Kelly同樣精靈，在超巿內跟着爸爸挑選產品。