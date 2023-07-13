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陳曉東保持笑容 對抗負能量
陳曉東覺得人生無常，健康最重要。
歌手陳曉東（東東）昨日現身電台宣傳新歌《燒光了火柴》，他透露95歲外公因患上新冠肺炎離世，現時忙辦理長輩的身後事，不過未有影響其工作心情：「一路頂住，盡量保持笑容！」並感觸叫大家要注意健康。
談及華語樂壇天后李玟早前撒手人寰，東東坦言感到意外又可惜，曾在台灣見過對方，大讚她表演非常專業。
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