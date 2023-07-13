港姐拜神唔齊人 惹退選疑雲 郭珮文爆周婷：佢幾次都冇嚟！

應屆候選港姐今日出發到越南拍攝外景，周婷昨日因工作關係，被迫缺席拜神儀式，隨時再有佳麗退選。莊子璇坦言近期集訓攰到爆，郭珮文則洩露口風指周婷缺席早有前科。

《2023香港小姐競選》候選佳麗昨日到將軍澳電視城，為今日到越南拍攝外景拜神。原本有17位候選佳麗，但周婷卻稱因工作臨時缺席，隨時步「翻版王祖賢」賀怡雯後塵退選。

「嫩版蔡依林」莊子璇與「金髮蔡思貝」郭珮文（Juliana）均表示近期訓練忙碌，還未有時間執行李，莊子璇說：「真係有啲攰，因為不停Loop，每日都要訓練，返到屋企攰到攤喺度。」而Juliana表示覺得忙到抵抗力下降，聲音有點變聲，但仍撐得住。問到周婷平日的受訓情況，可擔心她會退選？Juliana說：「其實有幾次佢都好似冇嚟，好似因為工作。」莊子璇則說：「睇佢自己點處理，尊重佢最終決定。」

潘明璇傳整容嗌開心 「火辣學霸」潘明璇（Michelle）近日被爆與4年前參選《2019國際中華小姐競選》時兩個樣，雙眼變大、鼻子筆挺，「Pizza面」更進化成「尖尖面」，她笑言：「睇到報道有啲開心，細個好肥，喺疫情做咗好多運動，減咗6、7kg，我覺得係讚美嚟，我冇整過容，純天然。」而「翻版范冰冰」王敏慈亦曾被指整容，她表示因不懂化妝，大家可以看其童年照做對比，又稱喜歡化濃妝，大會化妝師已提點她不要再「落重手」。

大會統籌經理何小慧談及周婷缺席：「佢喺投資銀行做嘢，話今日請唔到假，我哋有提佢聽日出發，都驚佢聽日唔嚟，等緊佢回覆。（佢有意退選？）冇，佢廣東話係麻麻哋，但係排舞又好正面，亦都同壓力無關，希望佢聽日出現。」她表示會與樂易玲商量，考慮作出處分。而黎諾懿與梁凱晴擔任港姐外景嘉賓，已婚的諾懿笑言現在身份不同：「你哋唔見我對手斬咗咩？影相嘅時候插住喺袋。」