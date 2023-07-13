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李元玲變髮出「色」
馬來西亞「鋼琴女神」李元玲樣子甜美，鋼琴造詣極高之外，其身材亦是焦點之一。向來是性感尤物的她擁有32C魔鬼身材，深受粉絲愛戴。一向形象百變的她，日前趁放假又換新髮色，今次她挑戰「天藍灰」，相當合襯。而她亦對新髮色相當滿意，不停轉圈撥頭髮拍照留念，騷味十足。
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