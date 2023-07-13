消瘦現身報平安 欣宜唱出心聲：有天我會好！

歌手鄭欣宜前晚突然「現身」，自彈自唱疑向大家「報平安」，不過卻被發現身形消瘦不少，心理健康情況依然令人擔心。不少粉絲紛紛於網上留言為她打氣，望她早日擺脫陰霾重新振作。

欣宜自4月底缺席樂壇頒獎禮後，至今已神隱3個月，近期引起無限揣測，有指她與經理人公司有拗撬，亦曾誤傳死訊，早前更被已故李玟的胞姐李思林間接踢爆抑鬱症復發，日前再有報道指她情緒跌至谷底，要向專家求助。雖然眾說紛紜，但欣宜依然未有公開露面解釋，實在令人擔心其健康狀況。

欣宜好友兼外籍髮型師Benjamin，前晚無預警下突然於社交平台上載欣宜自彈自唱片段。視頻中欣宜身穿印有「香港女歌手」及「Prince Joyce」等字眼的上衣，束起頭髮背向鏡頭，彈奏自己的歌曲《有天我會好》，單看背影已驚覺她較之前消瘦不少！大批網民見狀，即紛紛湧入留言送上祝福，表示很想念她，更祈盼她盡快「復出」與粉絲見面。

「不要多餘的打擾」 《有》歌歌詞相當正面，其中寫道：「有天我會好，不急着擁抱」、「不要多餘的打擾，我會把自己顧好」、「有天我會好，和從前一樣，真的沒事別同情」等，但未知欣宜是否計劃憑歌寄意向大家「報平安」。而現年36歲的欣宜，由出世開始已活於大眾目光之下，無論外形及歌手夢都曾遭抨擊，可見壓力一直不少，有傳她自2017年開始，心理健康欠佳，兩年後開始正視問題求醫，但至今依然未見徹底康復。