好演技不如好時機

無綫花旦買少見少，很多小花都成為搶手貨升呢為女主角，一劇接一劇的她們更如張曦雯一樣成為網民心目中的女神。

陳曉華

陳曉華早於劇集《異搜店》、《食腦喪B》等擔正女一，但演技被狠批，直至去年飾演《美麗戰場》中賣慘角色「林小美」後，漸被觀眾接受，亦開始受重用，之前與陳家樂孭飛拍劇集《異空感應》，現時則同時開拍新劇《死有對証》和《非常檢控觀》，忽然成了搶手花旦。

陳嘉慧

陳嘉慧自從首套擔正女一的劇集《愛上我的衰神》後備受觀眾認識，於《法證先鋒V》中更一改「陽光少女」形象，飾演兇狠社工，演技獲讚。去年到今她先後擔演《你好，我的大夫》、《本尊就位》，並即將跟黎耀祥、吳偉豪開拍新劇《父離子風暴》。早前更於「2023年TVB最靚花旦排行榜」中與李佳芯齊名排第二，甚有觀眾緣。

游嘉欣

游嘉欣貴為「AO女神」，清純、陽光的形象深得網民歡心，主演《香港愛情故事》亦獲讚演出自然。近日除了參演《你好，我的大夫》及與陳豪、周嘉洛合演《羅密歐與祝英台》，又不時參與綜藝節目。同時兼顧演藝事業及學業的她，日前更完成大學課程。