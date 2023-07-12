碧咸冧讚內外都靚 襯番大嫂被鬧爆 12歲夏柏紋身慶生？

英國前球星碧咸（David Beckham）的愛女夏柏（Harper），前日迎來12歲生日，美國影星大嫂妮歌娜佩絲（Nicola Peltz）分享與她有相同蝴蝶紋身的照片，引來網民批評！

碧咸與英國女子組合辣妹（Spice Girls）前成員Victoria所生的夏柏前日12歲生日，大哥布魯克林（Brooklyn）的妻子妮歌娜，在社交網上載多張親密合照，其中一張夏柏拉高衣服，露出右邊腋下的蝴蝶紋身，穿露腰裝的妮歌娜則背對鏡頭，露出臀部上方相同圖案的紋身。

懷疑只是印水紙 妮歌娜留言：「生日快樂我嘅寶貝妹妹夏柏舒芬，你係最犀利嘅女仔，好幸運人生中可以有你，我比你知道嘅更加愛你！（我哋可唔可以永遠咁樣配對）」不過，大批網民留言批評她，指夏柏年紀還小，不應該讓她紋身；亦有網民估計只是暫時性的印水紙，不用大驚小怪。

碧咸與Victoria亦分別在社交網祝愛女生日快樂，碧咸寫道：「生日快樂我嘅靚女，繼續內外都咁靚，你係一個爹哋會最想要嘅好囡囡，爹哋愛你。」Victoria則說：「生日快樂寶貝女！！！唔敢相信夏柏舒芬今日12歲啦！！！！我哋好愛你！！你係我哋嘅一切。」