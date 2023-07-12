暢所欲玄：鏡子的神奇力量

不少人利用鏡子增加空間感，鏡子在玄學上的功能微妙，適當擺設可吸納旺氣，反之也可以增加煞氣。

吉祥景觀助運勢：窗外看到綠意盎然的連綿山景，就屬吉景，適合在窗邊牆位放置鏡子，將窗外景觀的吉氣吸納入屋。相反，如窗外景觀較差，例如看到枯樹的山坡，又或看到對面大樓的尖角、天橋或電燈柱等，屬於帶有煞氣的景觀，不宜將其反射進屋內。

大門對鏡損財運：靠近大門位置的鏡子，方便出門時整理儀容，但需注意鏡子照到大門會將家中財氣反射出去，居住者的健康運也受影響。鏡子照射到坐臥地方例如梳化，同樣影響家人健康及運勢。

睡床對鏡礙健康：如果睡床對鏡，半夜醒來看到自己的影像，對睡眠質素及精神健康大有影響；睡床對鏡容易帶來頭暈等問題。建議睡房的鏡子以布簾遮蓋，或將鏡子裝置在衣櫃內。

爐灶反射招小三：家居風水位置通常以廚房代表女主人，其中又以爐灶為重心，如廚房出現鏡子，又或過多的鏡面設計照射到爐灶，象徵居所會出現兩位女主人，影響夫妻感情。選用鏡面冰箱及鏡面裝飾時，最好特別注意。

堪輿學家麥玲玲師傅