張若昀夫妻寫真 激發慾望

憑內地劇《慶餘年》走紅的內地男星張若昀，早前投入《慶》第二季的拍攝工作，最近則偕太太唐藝昕拍攝雜誌封面照。他們在鏡頭前瘋狂放閃，其中一張相更是咬着同一粒車厘子，狀似四唇交疊，不少網民都指他們的互動充滿「性張力」，意思是不赤裸、不挑逗、不油膩，但帶有性吸引力，期待他們合作拍劇。