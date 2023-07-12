前「東張女神」利穎怡偕林泳淘及幾位朋友去水上樂園暢玩，雖然未有水着上陣，但穿低胸連身裙的利穎怡依然搶「峰」頭，濕身後令澎湃上圍更見凸出！心情興奮的她不停尖叫及揼地，明顯High到爆。有網民指她們故意濕身，利穎怡留言回覆：「唔係啦，諗住水落嚟前走㗎！」