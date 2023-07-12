當黑連環中箭 Baby外貌唱功 同步吸負評
女星Angelababy最近黑氣纏身，主演的兩部內地劇《暮色心約》和《塵緣》收視同告仆直，有網民指她與男主角馬天宇在《塵》劇同樣是演技零進步，連CP感也欠奉，現年34歲的她被狂插顯老：「馬天宇感覺是Baby的弟弟呀！」Baby的演技被批評得體無完膚，連外貌亦飽受抨擊，近日她為美妝品牌拍攝宣傳照，分別以黑白造型現身，妝容零瑕疵，雙眼發放千Watt電，舉手投足都甚有模特兒風範，可是網民仍然不滿意，狂踩其樣貌過於人工化，嘲她是「AI美女」。
新劇有望挽聲勢
另外，有網民分享她出席私人聚會的影片，片中穿露腰裙、腳踏價值逾萬元的拖鞋款涼鞋，拿着手機睇歌詞投入獻唱，唱完後現場有幾位外籍人士報以掌聲送上鼓勵，她以英語答謝。不過，網民看過其演唱片段後不留情面地批評：「唱功不敢恭維，感覺如同唱K一樣，人家拍掌是禮貌。」有粉絲為偶像護航，指Baby不是專業歌手，唱功難與唱家班作比較，又寄望她稍後推出的劇集《相思令》及《漫影尋踪》可以力挽狂瀾，一洗頹風。
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