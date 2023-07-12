當黑連環中箭 Baby外貌唱功 同步吸負評

女星Angelababy最近黑氣纏身，主演的兩部內地劇《暮色心約》和《塵緣》收視同告仆直，有網民指她與男主角馬天宇在《塵》劇同樣是演技零進步，連CP感也欠奉，現年34歲的她被狂插顯老：「馬天宇感覺是Baby的弟弟呀！」Baby的演技被批評得體無完膚，連外貌亦飽受抨擊，近日她為美妝品牌拍攝宣傳照，分別以黑白造型現身，妝容零瑕疵，雙眼發放千Watt電，舉手投足都甚有模特兒風範，可是網民仍然不滿意，狂踩其樣貌過於人工化，嘲她是「AI美女」。