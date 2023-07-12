雯雯發文盡訴心中情，指網友監視其社交網站動向，因此將停用該帳號，更大爆Steven對住其他女性數落她，令她經常情緒失控：「我會覺得你可以對住其他嘅女性去數我，咁點解我唔可以公開我嘅情緒同不滿。老實講當你對住其他女性去數我，呢種傷害會唔會比起我公開鬧你更加大，明明自己做錯在先，但係最後換來係因為我做得唔夠好。」之後坦言兩人有坐低傾過，亦有意修補關係，繼而疑似公開第4次懷孕的消息：「我都唔知大家嘅關係能唔能夠修補，但係呢一刻我相信大家都需要時間去行落去……既然上天再一次畀咁樣嘅安排我，我就應該好好計劃，靠自己去照顧好上天畀嘅每一份禮物，無謂再去浪費氣力同時間，只係喺度發洩同埋鬧。」兩人關係確實撲朔迷離。