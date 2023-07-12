業主拉橫額求助 郭晉安被拖落水 捲樓盤「騙案」

郭晉安與麥玲玲近日躺着中槍，原本只是出席樓盤活動，卻無辜被指是代言人，更遭寫大字報要求為苦主解困。郭晉安對此大感無奈，但又明白受害業主的感受，只希望事情盡快妥善解決。

藝人郭晉安與麥玲玲之前出席一個內地樓盤活動，但近日部分業主因不滿購入的樓盤貨不對辦，認為發展及地產代理商存心欺詐，令他們無法入住，故先後在灣仔及旺角拉起大字報橫額，寫上「郭晉安代言樓盤出事了，求你出來幫苦主解救」，雖然郭晉安及麥玲玲都不是代言人，但業主仍要求只出席過活動的兩人出來交代。

「我都好無奈！」 對此，郭晉安大感無奈，昨日受訪時表示：「一睇到呢單新聞，我當然好驚訝啦！大概記得2019年嘅時候，我為呢個集團做過表演嘉賓，唱咗兩首歌，絕對冇為呢個集團任何一個項目做代言人。當然，我亦好明白佢哋嘅感受，我都好無奈，希望有關部門可以幫到佢哋，諗到一個妥善嘅解決方案啦！」而麥玲玲之前受訪時亦指2018年出席活動時純粹分享風水知識，從未參與代言，亦未曾為該樓盤看風水，與郭晉安齊齊無辜中槍。

另外，郭晉安透露之前與家人到福岡及布吉旅行，相當開心：「嚟緊8月底我會去美國登台，今次特別啲，因為4位藝人都係男士，依家忙於練歌、記歌詞，好期待同嗰邊嘅粉絲見面。」