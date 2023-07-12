娛樂

雲浩影慶生 同歌迷對戰

雲浩影首次搞歌迷聚會，同場獲送生日蛋糕慶祝。 雲浩影首次搞歌迷聚會，同場獲送生日蛋糕慶祝。
雲浩影首次搞歌迷聚會，同場獲送生日蛋糕慶祝。
歌手雲浩影（Cloud）日前舉行首次歌迷聚會，順道慶祝26歲生日，席間獲送上3個蛋糕。壽星女表示願望是稍後舉行個人Live騷，與歌迷分享音樂。她又趁機與歌迷透過手機程式對戰：「平時我都會同歌迷一齊玩，今次仲畀其中一位歌迷打低我，所以返去要繼續苦練。」
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