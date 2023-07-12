娛樂

郭書瑤火辣開唱 一招防走光

台灣女星郭書瑤日前於高雄表演，一連跳唱多首經典歌曲如《愛的抱抱》。不過最吸睛莫過於其性感造型，除了腰部兩側挖空的裝束外，背部更狀似只得一條線繫着，火辣打扮令粉絲大飽眼福。瑤瑤亦表示有為表演做好保護措施，用胸貼防走光，並說：「我絕對不會讓衣服出事情，我演出10年都沒有出過事！」
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