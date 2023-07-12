網民召喚Edan做嘉賓 古巨基「找數」開騷 跟潮流大玩AI

古巨基去年底曾預告開騷，昨日終「找數」宣布8月舉行演唱會，屆時會大玩AI技術，又將推出與10個不同歌手單位合作、充滿集體回憶的實體唱片。不少網民期待曾與他合唱的MIRROR成員Edan、姜濤等在演唱會現身。

歌手古巨基因忙於湊仔，加上之前受疫情影響，不知不覺已暫別香港舞台4年。前晚他突然在社交網宣布將於8月8日假會展舉行一場演唱會，指只此一場有其原因：「想用呢個騷為橫跨兩年嘅『I REALLY LOVE TO SING』新生代合作計劃嘅第一階段，作一個Round up。」雖然個唱場數貴精不貴多，但網民「唔收貨」，在網上留言狂呻：「得一場好難撲飛！可唔可以加場呀？」亦有網民期待曾與他合唱的新生代歌手如Edan、姜濤及Tyson Yoshi等擔任嘉賓。

基仔的個唱海報造型充滿「未來感」，他解釋：「演唱會概念會環繞近日極之流行嘅AI人工智能，關於音樂、AI同人嘅關係，會試啲AI可以做到嘅製作效果，好多目不暇給嘅立體視覺。」又指AI歌手已大行其道，故他嘗試以AI打造演唱會海報。

新碟Sell「集體回憶」 拍攝海報當日，基仔才發現用AI比傳統方式更花時間及工夫：「一個人一件白背心、白背景影咗張相，後期就用AI去處理，首先要輸入好多指令、關鍵詞畀AI知我哋想要嘅元素同概念，需要好多溝通教育。佢會提供好多未必啱用嘅可能性，要好長時間調整指令，甚至推倒重來。」最後，他所得的結論是AI需要更多人手操作及學習，因此AI技術不會令人失業。此外，他預告將於8月4日推出10首歌的實體唱片，並以故事形式拍MV：「唱片會有一本類似電影劇照影集，有個好『集體回憶』嘅包裝設計。」

另外，獲網民召喚參與古巨基演唱會的Edan，在社交網大呻被蚊叮，由於不敢用手滅蚊，結果被叮到眼皮紅腫，由雙眼皮變成單眼皮，狀甚可憐。