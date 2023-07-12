劉亦菲被外媒點錯相 李玟「長命契」保天價物業 杜絕分身家

昨日是國際天后李玟（CoCo）「頭七」，兩位家姐到殯儀館打點後事。有外媒報道CoCo離世的消息時，竟誤用內地女星劉亦菲的《花木蘭》角色照，還有20萬網民畀Like，認真烏龍！

CoCo的大家姐李秋林（Carol）與二家姐李思林（Nancy）昨午現身香港殯儀館，神情哀傷，Carol不時以手掩面。Nancy表示前來商討喪禮事宜，問會否選擇妹妹喜愛的顏色作場地布置？她說：「我未做過，依家嚟學習。」

兩姊打點後事 逗留個半小時後，2人再度現身，問是否由她們負責辦理喪禮？有否與CoCo丈夫Bruce聯絡？Nancy只說：「冇嘢講。」然後登車離開。她接受電話訪問時表示，到殯儀館主要是睇埸地，喪禮日期還未落實：「基本上現在每日都有法會，一直都是師傅自發做的，我並沒有要求任何法事。」

在CoCo「頭七」的日子，各地Fans自發舉行紀念活動，在她逝世的瑪麗醫院外，有Fans拉起曾在演唱會上獻給CoCo的橫額，上面寫着「我們不後悔，今生陪CoCo走過這一回」，更有Fans指CoCo在夢中向他保證：「會給你們開演唱會！」希望她來生能繼續唱歌。CoCo逝世的消息在外地亦廣泛報道，但有外媒擺烏龍，誤指CoCo是電影《花木蘭》女星，更配以該片主角劉亦菲的角色照，獲逾20萬人畀Like、2.7萬次轉發！

另外，日前有傳CoCo的富商老公Bruce有意推翻亡妻遺囑，消息指CoCo名下4幢豪宅均採用「長命契」，即若其中一方離世，業權自動分給在世的聯名人士，不當遺產處理。而其物業當中，市值6,000萬港元、3,800萬港元及2,800萬港元的房地產與母親共同持有，死後轉到母親名下，而3,000萬港元的房地產則與母親及兩位家姐持有，所有權將歸她們。CoCo還有以獨資公司名義購買、價值6,000萬港元的別墅，加上兩個總值1,200萬港元的店面是與母親以合股公司形式持有，有指Bruce若要打官司，相信難度甚高。