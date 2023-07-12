老婆冇大肚 周杰倫搵余文樂出火

台灣天王周杰倫的老婆昆凌近日晒水着照澄清未有第4度大肚，而他則找來一班兄弟「出火」，包括余文樂、周興哲等去打網球，並大讚周興哲是高手。眾人搭晒膊頭合照，周身汗都要展示兄弟情。另外，周杰倫分享與昆凌乘坐私人飛機，並留言：「開啟度假模式。」未知今次旅程中，昆凌會否再晒水着照呢？