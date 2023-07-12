女友升呢家人 張振朗捉嘉欣獻Sing 預告鬼節放笑彈

藝人張振朗與龔嘉欣合演新劇收視報捷，愛情同樣得意的他，最近到歐洲拍攝旅遊特輯期間遇驚險情況，講到向女友楊偲泳報平安，將對方升呢為「家人」，看來感情更進一步。

無綫劇集《靈戲逼人》演員張振朗、龔嘉欣、阮浩棕、吳子冲及阮嘉敏等，昨日到尖沙咀出席宣傳活動。玩遊戲時振朗與嘉欣食同一件壽司，而阮浩棕被罰食辣辣壽司時，吳子冲突襲狂唧日式芥辣入他口中，令他食到淚流滿面，相當搞笑。

劇集上周首播取得最高21.7點（約140萬觀眾收看），成為上周收視之冠，振朗與嘉欣皆表示高興及意料之外，前者表示：「好開心成績咁好，最初只係諗住輕輕鬆鬆畀觀眾笑吓，希望可以保持住。」講到目標收視，他自嘲沒有大志：「希望有22點，好冇大志，逐步逐步嚟啦！希望可以穩步上揚。」

想同《愛．回家》Crossover 提到劇集收視勝過《愛．回家之開心速遞》，嘉欣表示與振朗也拍過《愛》劇系列，提議角色可與處境劇Crossover。講到若收視更好，會如何回饋觀眾？嘉欣即提到網民誤以為片尾曲《似夢迷離》是由她與振朗合唱，但其實是由「聲夢」出身的潘靜文獻唱，故振朗提議無論收視是好是壞，2人也合唱答謝觀眾支持，又透露拍攝期間互相偷拍了不少搞笑片，笑言會在農曆七月十四放上網。

另外，振朗早前到歐洲12日自駕電單車拍攝旅遊特輯，現時仍有時差問題，而旅程總共駕駛了2,000多公里電單車，每日駕駛2、300公里，又要趕酒店，過程吃力：「有兩日仲落大雨，好似香港黑雨咁大，但係要趕行程，都要繼續揸！（日日同女友楊偲泳報平安？）有同家人報平安。（咁快做家人？）估到你哋咁講！咁（拍攝）又唔係好危險，唔會揸得快，都有同套劇嘅演員報平安。」