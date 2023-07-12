開騷前蒲頭吐苦水 姜濤棄守私生活 灰到「絕食」

男團MIRROR人氣王姜濤早前宣布暫別網上平台，專心排練下月舉行的個唱，昨日現身電台分享個唱前的準備。他稱入行前意外傷及韌帶，韌帶斷得七七八八，卻苦無時間重新接駁，每逢跳舞後都要做衝擊波治療，有苦自己知，自言以前不開心就靠吃來減壓，如今不開心連吃也不想吃。由於昨日可能是姜濤開騷前最後一次露面，在酷熱天氣警告下，大批「姜糖」在電台門口苦候，看到偶像消瘦大感心痛。

姜濤將於下月在亞博舉行入行以來一連四場首個個人演唱會，忙於排練的他，昨日抽空現身電台接受鄭裕玲主持的電台節目訪問，分享準備個唱的心情。他知道大家都很關心其腳患，稱入行前因為到台灣打交流賽而受傷，兩年後才知道韌帶斷裂，即使駁回也很難完全痊愈，後來在《903 AllStar 籃球賽》時扭傷觸及舊患，醫生告知他要重新接駁韌帶需時6至9個月，他選擇暫時只清理碎骨，被問到經常跳舞是否易觸及舊患？他說：「冇辦法，每次跳完舞或做完大動作後，要用衝擊波治療，兩隻腳都要打。」但他指現況不錯，着歌迷毋須擔心。

他又表示開始相信風水，自稱今年犯太歲，一來受傷，二來是非纏身。他不介意作品被批評，但若家人及身邊工作人員受影響，會有歉意及內疚，鄭裕玲問他是否因近日與女髮型師傳緋聞，女方遭網民鬧爆一事而內疚？他直認：「係呀！佢啱啱入行已經幫我手，我同每一個都咁Friend，只不過人哋生得高啲、靚啲，對於影響到人哋生活，覺得好內疚。依家知道做公眾人物惟有收埋自己多啲，多啲注意，都係嗰句，我人工包埋，冇乜私生活可言。」問到現時心情是否已回復開朗？他坦言只是一般：「我唔可以呃大家話我今年好開心，但會朝住自己方向去行。」他自知負能量較多，會加倍注意，相信所有考驗都定能跨過，現學懂接受言論和批評，無論好與不好都會放入袋，正如其母所說，感謝任何一個攻擊和讚美。

肥胖問題一直最困擾姜濤，他直認是肥仔底，受傷後因沒有運動而增磅，而之前不開心、有壓力就以吃來減壓，他說︰「我真係飲水都會肥，所以只好努力，我呢杯水都冇飲過，依家唔開心嘅程度係連食嘢都唔想。」

AK快閃慰粉絲 提到演唱會，他感謝獲得很多人幫忙，有些更是他很仰慕的人，但未有透露對方身份：「大家知佢幫我都會好Surprise，舞蹈方面，呢個真係大師級，本來佢唔得閒，但都抽時間幫我。」在姜濤身上，向來沒有夏天，昨日被鄭裕玲取笑是有史以來穿得最單薄的一次，他指不想每次訪問都穿得很隆重，笑言跟服裝師爭拗了一小時，終於得以「換季」：「依家天氣熱，舒服最緊要。（自己揸多啲主意？）會呀！不嬲我有好大自主權，生活、打扮方面都希望多啲諗法，表達自己。」昨午3時許，他乘坐保母車抵達，粉絲湧入電台包圍保母車，姜濤落車時向粉絲微笑揮手及鞠躬，有粉絲指他瘦了點，亦有媽媽粉絲帶同9歲女兒追星。他受訪後約下午4時半離開，特意走近粉絲，而且有求必應，握手、收信及簽名做到足，儼如舉行歌迷見面會，令粉絲興奮大叫。

至於MIRROR另一成員Anson Kong同日亦到電台受訪，在經理人陪同下抵達，他落車後急急腳半跑跳入電台，但仍相當有心，與等候他的半百粉絲快速打招呼及鞠躬。完成直播節目後他從後門離開，放棄坐車，走到欄杆前隔着圍欄與粉絲接觸，並擊掌作慰勞，他擔心粉絲捱熱，提醒他們多飲水，沿途收下不少禮物。期間他突然問粉絲昨日是誰的生日，豈料全部粉絲爭認自己是壽星，引他發笑。

姜濤向粉絲揮手打招呼，非常親民！ AK行色匆匆，仍把握時間見粉絲。 姜濤跟鄭裕玲分享備戰個唱的心情。 AK