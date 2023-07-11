娛樂

Liza飛墨國做辣妹

23歲俄羅斯女模Liza Kovalenko不時於社交網站分享性感照益粉絲，吸引近108萬名網友追隨。她早前飛到墨西哥穆赫雷斯島拍攝寫真，於海邊穿上橙色比堅尼，大晒火辣身材，並留言表示：「辣妹夏日。」
另外，她又換上露半球的黑色比堅尼，於酒店玻璃圍欄旁大擺甫士，並以西班牙文留言：「早晨！」
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