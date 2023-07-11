BTS日團師弟搞簽名會 &TEAM粉絲控訴遭摸胸性騷擾

韓國天團防彈少年團（BTS）所屬的HYBE事務所日本分公司打造的日本男子組合&TEAM，近日在韓國谷歌並舉行簽名會，事後有粉絲控訴在保安檢查時遭摸胸，深感遭受性騷擾！

去年12月出道的&TEAM，最近在韓國宣傳新歌《FIREWORK》，本月8日舉行簽名會，活動後不少粉絲在社交網控訴有女保安因懷疑她們把有錄音功能的電子手錶藏在胸圍裏，搜身時觸摸她們的胸部，直指沒想到花錢買大量專輯來抽簽名會入場券，卻遭受性騷擾，認為人權受到侵害！

HYBE事務所前晚透過官方社交平台發聲明，為有關保安搜身惹起的爭議向粉絲致歉，並解釋該做法是為免有粉絲公開在簽名會上的對話錄音而令藝人陷入困境，因此才嚴禁粉絲攜帶有錄音功能的電子產品，雖然已特別安排女保安負責搜身，但仍令參加活動的粉絲感不快，今後進行保安檢查時會改用無接觸的方式進行，讓粉絲可在愉快氣氛下與偶像見面。不過仍有大批粉絲批評道歉欠誠意，直指性騷擾是違法行為，事務所卻只用「不便」和「不快」來表達，根本沒有歉意。

Jungkook晒肌谷碟 另外，BTS成員Jungkook將於本月14日推出首張個人專輯《Seven》，他在概念照及預告片中穿上西裝褸晒肌肉，相當有型。他早前開直播時曾透露為以最佳狀態示人，每日會空腹20小時，到晚上7至8時左右才會進食。他將於推出新歌當日亮相美國長壽節目《Good Morning America》舉行的夏日騷，首度演唱新歌。