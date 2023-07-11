暢所欲玄：氣色的分別

氣色是一門十分之難學的相術，可以說是難學難精，非常之深奧。氣色者可以分開而言，亦可以合而論之。

氣是十分抽象，每一種有生命的物體都有氣，包括動物和植物，尤其風水上所講究之生氣，所以，若沒有了氣，即表示死了，其中的生與死之間，關鍵是有沒有氣，簡單的觀察，可以到街市海鮮檔看看活的魚和死的魚之分別。

色便是顏色，除非是色盲，否則必然可以看見顏色，可以分辨到紅、黃、藍、白、黑……當然，在人面上的顏色是比較淺一些，通常都不會十分明顯，否則，太深色的話便如戲劇中之大花臉了。

一般而言，好的顏色是紅、黃、紫，欠佳的顏色是灰、黑、赤、白、青。不過，同樣是紅、黃、紫之顏色，若沒有氣的話，便是死色，往往帶點暗啞、灰濛濛、沒有光澤。至於好的顏色若有氣的話，會顯得有光澤、明亮。坊間亦有云，春季以青為主、夏季以紅為主、秋季以白為主、冬季以黑為主，四季土以黃為主，不論任何顏色都要有氣為上。若無氣的話，就算其色是月令旺季，也是只有壞處，而無吉應也。

玄學家伍立群