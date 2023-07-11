藝人郭秀雲與兒子龐景峰昨日帶同5歲愛犬Soda出席狗醫生義工嘉許活動，她期望好好宣揚這個別具意義的活動：「如果大家嘅狗仔唔惡同友善，可以帶佢哋一齊幫吓其他人。」她指家中另一愛犬已飼養超過20年：「佢畀人棄養，帶返屋企諗住搵人領養，但照顧咗十幾日老公就唔捨得畀人，遲啲會收養多一隻，叫『二筒』。」