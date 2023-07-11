催婚7年得米 蔡嘉欣笑男友着孖煙囪求婚

前港姐蔡嘉欣宣布婚訊，年底下嫁拍拖7年的圈外男友Derek。覓得如意郎君的她分享男友穿孖煙囪向她求婚的搞笑片段，雖然丁點浪漫驚喜都沒有，但溫馨滿瀉。

蔡嘉欣昨日在社交網分享男友去年在摩洛哥求婚的照片，寫道：「我們在一起的第7年，決定結婚了，我的未婚夫，就是那個我想共度餘生的人！謝謝你總是守護我，給我一切的愛和力量，帶我看見這個世界更多的美好。遇見你、和你在一起、和你共同建立屬於我們的未來，是我此生最大的福氣。過去一年我一直安靜地、幸福地準備我們的婚禮。來到倒數階段，是時候跟大家分享這份喜悅。Kayan要嫁人了，不遲亦不早！一切都剛剛好！熱切期待着我們的未來！」

零驚喜超滿足 嘉欣透露婚期定於今年12月在港舉行，屆時會做足接新娘、斟茶、簽字一切儀式，她笑說：「我哋去巴黎影完婚紗相，先喺摩洛哥酒店求婚，冇驚喜、冇鮮花，佢沖完涼仲着住條底褲下跪求婚，好簡單但溫馨。我哋嘅愛情完全冇驚喜，老公都唔係驚喜嘅人。」她分享兩人在巴黎拍攝婚紗相及求婚片段，又暢談戀愛故事，她在片中笑說：「我同未婚夫，第一次咁叫佢好緊張。結婚唔係衝動嘅決定，我哋經歷咗咁多年，大家一齊有共識，係深思熟慮。」

她直認有顆恨嫁的心，初拍拖時已追問男友何時結婚，她笑說：「佢當時29歲，話可能35歲，當時我心諗死啦，仲要同你愛情長跑6年，到時都唔知仲係咪你。但世事真係咁巧合，今年佢同我結婚，如佢當初所說係35歲，我好幸運，因為佢係可以做老公嘅材料，佢好有責任心、有擔帶，又年長比我成熟。我哋拍拖咁耐冇乜嗌交，好早我就覺得佢可靠，好希望佢係結婚對象。」