中娛星動：向製作組「請假」 炎亞綸節目剪到冇樣 Fans洗版鬧爆

台灣組合飛輪海前成員炎亞綸近日捲入性醜聞，形象跌至新低點，他主持的實境節目《嗨！營業中》難逃一剪，引起Fans不滿！同陷「#MeToo」風波的台灣搞笑藝人NONO（陳宣裕）將被傳喚，受害女性人數仍未釐清，但肯定的是已搞到一身蟻！

炎亞綸被指控於前男友耀樂未成年時「強行進入」及偷拍性愛片，日前錄口供後准以50萬元新台幣（約12萬港元）擔保及被限制出境，事業面臨巨大考驗，除代言產品割席外，他擔任固定主持的實境節目《嗨！營業中》亦捱剪，本月8日最新一集，他的畫面及對話明顯減少，幾乎只有側面、遠景甚至從頭頂拍攝，僅有的正面亦相當模糊。

有指炎亞綸已向製作單位請假，意味不會重返拍攝，而製作方面承諾製作完成的節目會按原定時間播出，而未播出的內容會更審慎處理。不過Fans對炎亞綸畫面被Cut相當不滿，洗版鬧爆不公，嚇得官網呼籲大家理性發言：「雖然歡迎大家宣洩情緒，但還是要注意發言不要謾罵及人身攻擊喔！工作夥伴是無辜的，謝謝大家，都辛苦了！」未知是否為了撲火，最新一集的預告片中，炎亞綸終於「有面見人」，與拍檔排排企剪綵，但只有遠鏡。

NONO將被傳召 至於同陷性醜聞的NONO被指控對多位女生性騷擾，受害人之一的網紅「小紅老師」向北檢提告NONO涉強制性交、強制性交未遂、性侵未成年少女、強制猥褻及性騷擾等5罪，北檢當日即由內勤檢察官開庭訊問。據台灣消息指，目前只有「小紅老師」一人正式提告，她將其他受害人揭露的被害情節交予檢方，檢方正逐一比對，包括受害人的真實身份、疑似被害經過等，待釐清確切被害人數及案情內容後，將傳召NONO前往筆錄，對此NONO方面回應：「那就交由司法調查。」