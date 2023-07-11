首位華人登三藩市Chase Center舞台 陳奕迅提早慶生趕擦燒味蛋糕

「歌神」陳奕迅將啟動巡唱，成為首位登上三藩市Chase Center舞台的華人歌手，相當威水！出發前，他跟數百名歌迷聚會，狂擦「燒味蛋糕」慶生，更收到超巨型利是！

陳奕迅（Eason）下周將假台北小巨蛋舉行7場演唱會，8月底則到北美巡迴6站，當中更成為首位登上三藩市Chase Center舞台的亞洲歌手，為華人歌手開創新歷史。離港前，他與數百名港迷聚會，不少歌迷表示會跟到台北捧場，並問他還有哪些巡唱地點，他忍不住漏口風：「傳聞係話有『近近哋』嘅地方，嗰度實會做。不過大家唔好信傳聞，留意官方公告，否則容易受騙。」

本月27日踏入49歲的他，趁機跟歌迷提早慶生，收到最喜愛的網球扑扑蛋糕，還有由叉燒、油雞、燒鵝髀拼成的「葱油飯蛋糕」，面對至愛的燒味，他開心到「手機食先」，許願後更第一時間大啖食燒鵝髀！問到生日願望？他說：「人愈大追求愈少，最希望係身體健康，巡迴演出順順利利，如果可以再貪心，老土啲就希望世界和平，冇戰爭同疾病。」

獲贈超巨型利是 有歌迷透露為他在加拿大的ALBERTA（艾伯塔）種下49棵樹作禮物，亦有世界各地歌迷拍片送祝福。而現場歌迷寫下祝福語投入巨型「係咁咦大利是封」，Eason收到後High到捐入內「尋寶」。與歌迷聊天及合照玩足近4小時，最後他感性表示：「我會返去慢慢睇啲信，好開心同大家近距離見面，本來就嚟去台北，心情好緊張，但你哋將開心化成力量畀我。」