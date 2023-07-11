娛樂

容祖兒練歌 唱到光頭

容祖兒忙裏偷閒玩「變臉」，童心未泯。 容祖兒忙裏偷閒玩「變臉」，童心未泯。
容祖兒忙裏偷閒玩「變臉」，童心未泯。
天后容祖兒即將連開33場演唱會，狀態大勇的她近日埋首排練，前日上載在錄音室練歌的短片。本來專心練歌的她，期間忍不住鬆一鬆，喪玩變臉Filter，留言：「自娛呢方面，有冇人想挑戰我。」不停轉Look的她時而光頭，時而變成留鬚大叔，被取笑「自毀形象」，連好友蔡卓妍亦搞笑說：「光頭同鬍鬚都好襯你！」
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc