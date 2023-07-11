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容祖兒練歌 唱到光頭
容祖兒忙裏偷閒玩「變臉」，童心未泯。
天后容祖兒即將連開33場演唱會，狀態大勇的她近日埋首排練，前日上載在錄音室練歌的短片。本來專心練歌的她，期間忍不住鬆一鬆，喪玩變臉Filter，留言：「自娛呢方面，有冇人想挑戰我。」不停轉Look的她時而光頭，時而變成留鬚大叔，被取笑「自毀形象」，連好友蔡卓妍亦搞笑說：「光頭同鬍鬚都好襯你！」
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