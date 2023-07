MIRROR「人氣王」姜濤下月初在亞博舉行Solo演唱會,距離開騷只剩3星期,他宣布正式閉關,全情投入排練。他在社交網上載多張照片,包括看海、參觀教堂及工作花絮等,向網民Say Bye:「See you in the concert。」Fans大讚他有交帶:「專注的男人特別吸引哦!」