家屬計劃設紀念碑 李玟丈夫擬推翻遺囑 爭產一觸即發

國際天后李玟（CoCo）離世，與她鬧婚變的老公Bruce一舉一動成為焦點，有傳他最近循法律途徑圖推翻CoCo之前所立的遺囑，若然屬實，勢掀一場億萬爭產風波！

CoCo本月5日驚爆離世，震驚全城，有傳身家達10億港元的她早已立下遺囑，將所有留給最疼愛的媽媽。不過，昨日突然瘋傳CoCo的富商老公Bruce已經出手，找律師欲推翻她所立的遺囑，認為遺囑真偽成疑，未知他是否有繼承妻子遺產之意。對此，李玟二姊李思林回應：「我不是Bruce，代替不了他，自己去問他吧！」

望展出珍藏 解剖還未完成，暫未知CoCo的真正死因，李思林希望為她做最後一點事，在港、台建立紀念碑，讓歌迷有地方可以緬懷，並已去信詢問香港有關部門。至於台灣方面，她希望透過Fans聯署加速成事：「不知道會否考慮立一個紀念碑，讓以後所有旅客到台灣旅遊時，都能夠想起這位笑容燦爛、極具感染力的一代巨星。」又或由家屬提供李玟有紀念價值的演出服裝、照片等收藏，打造一個紀念場地：「希望靠大家的力量，一起把李玟的緬懷紀念碑立起來。」