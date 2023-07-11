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昆凌激罕晒水着 弗爆零孕味

昆凌天生童顏兼身形弗爆，果然得天獨厚。 昆凌天生童顏兼身形弗爆，果然得天獨厚。
昆凌天生童顏兼身形弗爆，果然得天獨厚。
台灣天王周杰倫與老婆昆凌婚後育有兩女一子，去年昆凌誕下小公主後揚言封肚，不過早前傳她佗第4胎。昨日天氣炎熱，她去泳池游水消暑，戴黑超及穿一件頭低胸泳衣上陣，身材凹凸有致，加上弗爆纖腰，令懷孕傳聞不攻自破！網民讚她身材「不科學」，完全不似生過3個小朋友。
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