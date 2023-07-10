娛樂

松村香織誕B女 產後貧血留院

日本女團SKE48前成員、33歲的松村香織2020年6月與圈外人結婚，昨日她於個人社交網上載抱BB的照片，宣布誕女喜訊。她指B女於6月15日晚上9時30分出世，產後雖然因貧血和高血壓而留院接受治療，但現已經恢復不少，並返家陪囡囡。她透露囡囡名字叫美久梨：「請大家今後多多關注美久梨和香織。」
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