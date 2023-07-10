7月10日(一)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
07月10日 (一)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
松村香織誕B女 產後貧血留院
日本女團SKE48前成員、33歲的松村香織2020年6月與圈外人結婚，昨日她於個人社交網上載抱BB的照片，宣布誕女喜訊。她指B女於6月15日晚上9時30分出世，產後雖然因貧血和高血壓而留院接受治療，但現已經恢復不少，並返家陪囡囡。她透露囡囡名字叫美久梨：「請大家今後多多關注美久梨和香織。」
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20230710-0710_00288_083/松村香織誕B女--產後貧血留院
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc