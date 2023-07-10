娛樂

Kylie性感不賣笑

美國真人騷家族Kardashian成員Kylie Jenner不時於社交網站分享性感照益粉絲，前日又上載穿上綠色比堅尼坐在泳池邊太陽椅上的照片，一時昂頭一時側望，大晒豐滿身材！
她留言：「開心周末。」網友紛紛讚她火辣性感，但亦有人批評她拍照從來不會有笑容，十分扮嘢。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc