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Kylie性感不賣笑
美國真人騷家族Kardashian成員Kylie Jenner不時於社交網站分享性感照益粉絲，前日又上載穿上綠色比堅尼坐在泳池邊太陽椅上的照片，一時昂頭一時側望，大晒豐滿身材！
她留言：「開心周末。」網友紛紛讚她火辣性感，但亦有人批評她拍照從來不會有笑容，十分扮嘢。
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