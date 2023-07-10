狂迷擲物愈見猖狂 Harry奧地利開騷 又遭「顏面射擊」

近日不少歌手於台上被瘋狂粉絲投擲物件擊中，甚至受傷！美國女歌手Bebe Rexha上月於紐約開騷時被一名男觀眾擲手機擊中臉部受傷，需要入院縫3針，襲擊者其後被警方拘捕。加拿大天王Drake本月於芝加哥開騷時又被人擲手機擊中手臂，所幸未有受傷。英國男子組合One Direction前成員Harry多次成為目標，繼上月於英國加的夫開騷時被花束擲中臉部後，前日於奧地利維也納開騷再次被「顏面射擊」！

痛到彎腰

有觀眾拍下Harry被襲過程，並於社交網站分享短片，留言爆粗批評：「唔Ⅹ好再向佢擲嘢啦！」片中的Harry於台邊行走，突然被不明細小的飛行物擊中左眼位置，他痛得張大嘴巴，伸出左手掩住臉部，彎下身體數秒才回復過來繼續行。網民紛紛大鬧狂迷行為，有人警告：「你哋再係咁玩法，以後佢哋開騷，會保證你乜都帶唔到入場。」