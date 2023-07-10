暢所欲玄：成也蕭何 敗也蕭何

這是大家熟悉的諺語，相信主人翁韓信料不到那個成就他的人之後竟會害死自己。有時候人生過程好似一部電影，令人領悟出世事無常，倒不如醉酒逍遙、抽身而去才是保全之道。

人生命運不可能一帆風順，起伏跌撞也不可能不發生，所以我們經常聽到有人說要趨吉避凶，那甚麼時候行好運？甚麼時候行衰運？如能掌握到箇中玄機，自然能心想事成。舉例，當自己踏入一個不順境年運時，看看身邊有甚麼人有運便借用來協助自己，假如身邊人也同時行衰運而你仍繼續重用對方，後果自負，這是我最近看到的實例，不是有錢便可改變。無奈有些人因在運時已有了一種習慣，當運程逆轉，選擇自我麻醉，不去接受面對。

記得多年前有位頂級歌手，在事業最高峰時突然宣布封咪，後來我們留意到其身體在往後幾年接連遇上事故，生命幾乎失去，但10年後，他再出山，還開了演唱會，當然年紀大了，狀態已不及當年勇，但仍有尾運。我們都知每人除了年運，還有所謂大運，有些人是5年好5年衰，有些人是10年或更長，當然可從八字批算得知，我相信那位歌手是得到高人指導。好多人自以為是，其實甚麼都不是。蒼天無過，只有人錯。

堪輿學者元海