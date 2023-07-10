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林峯髮線後移現老態
藝人林峯在內地人氣高企，近日獲邀商演，他以米白色外套襯長褲上陣，連唱多首歌曲散發魅力，令台下歌迷相當興奮。離場時他獲10名工作人員護駕，甚有氣勢。不過，有網友將焦點放在其髮型上，指他頭髮蓬鬆兼髮線向後移，顯現老態。
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